Aerkomm legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aerkomm hat am 17.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Aerkomm hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,390 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at