Aerkomm mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aerkomm äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,340 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at