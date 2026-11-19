Aerkomm hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Aerkomm vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,25 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at