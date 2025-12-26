|
Aero Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Aero Energy präsentierte am 24.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aero Energy ein EPS von -0,100 CAD in den Büchern gestanden.
