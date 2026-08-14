AeroEdge: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AeroEdge hat am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 4,79 JPY gegenüber 12,01 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,31 Milliarden JPY gegenüber 825,3 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 32,77 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte AeroEdge 31,90 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 41,15 Prozent auf 5,08 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at