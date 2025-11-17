AeroEdge veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AeroEdge hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 40,27 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AeroEdge -1,850 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat AeroEdge im vergangenen Quartal 1,16 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AeroEdge 743,1 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at