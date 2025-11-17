|
17.11.2025 06:31:29
AeroEdge veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
AeroEdge hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 40,27 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AeroEdge -1,850 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat AeroEdge im vergangenen Quartal 1,16 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AeroEdge 743,1 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!