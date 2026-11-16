AeroEdge: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

AeroEdge lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,27 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 6,71 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,60 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,16 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at