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08.05.2026 06:31:29
Aeroflex Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Aeroflex Industries äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 INR gegenüber 0,870 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,26 Milliarden INR – ein Plus von 37,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aeroflex Industries 916,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,28 INR gegenüber 4,06 INR je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,42 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,70 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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