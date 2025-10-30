Aeroflex Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aeroflex Industries veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,11 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 949,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at