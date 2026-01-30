Aeroflex Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aeroflex Industries hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,21 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aeroflex Industries einen Umsatz von 998,0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at