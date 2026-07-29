Aeroflex Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aeroflex Industries hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aeroflex Industries ein EPS von 0,550 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 72,38 Prozent auf 1,45 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 843,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at