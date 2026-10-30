Aeroflex Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aeroflex Industries lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,76 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aeroflex Industries 2,07 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 87,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at