Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ließ sich am 17.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,14 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,140 EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 51,9 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna einen Umsatz von 46,9 Millionen EUR eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,690 EUR gegenüber 0,680 EUR im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,00 Prozent auf 181,41 Millionen EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 164,92 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at