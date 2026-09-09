Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna lud am 08.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,230 EUR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna im vergangenen Quartal 53,8 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna 47,8 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at