Aeroports de Paris ADPAct. Aktie
WKN DE: A0J2WM / ISIN: FR0010340141
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28.04.2026 21:27:48
Aeroports De Paris Reports Q1 Revenues Dip Despite Traffic Growth
(RTTNews) - Aeroports de Paris (AEOXF) on Tuesday, gave a revenue report for the first-quarter 2026.
Revenue was 1.47 billion euros, slightly down from 1.48 billion euros a year earlier, despite higher passenger traffic. Total traffic rose 2.3 percent to 83.9 million passengers, while Paris Aéroport traffic increased 2.6 percent to 23.6 million.
Aviation revenue grew to 504 million euros from 480 million euros, but this was offset by declines in other segments. Retail and services revenue edged down to 484 million euros from 489 million euros, while international and airport developments revenue fell to 424 million euros from 451 million euros. Real estate revenue remained stable at 104 million euros.
AEOXF is currently trading at $135.31 on the OTC Markets.
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