Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
08.01.2026 20:28:00
Aerospace, defense stocks surge after Trump’s proposed $1.5 trillion military-spending budget — but are investors too optimistic?
ETFs that target aerospace and defense stocks are beating the S&P 500 so far in 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
