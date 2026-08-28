Aerospace Nanhu Electronic Information Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aerospace Nanhu Electronic Information Technology A präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aerospace Nanhu Electronic Information Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 114,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 345,6 Millionen CNY im Vergleich zu 161,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at