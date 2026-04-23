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23.04.2026 06:31:29
Aerospace Nanhu Electronic Information Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Aerospace Nanhu Electronic Information Technology A präsentierte am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 84,59 Prozent auf 55,0 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 356,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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