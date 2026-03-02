Aerospace Nanhu Electronic Information Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aerospace Nanhu Electronic Information Technology A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Aerospace Nanhu Electronic Information Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 CNY je Aktie gewesen.

Aerospace Nanhu Electronic Information Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 224,9 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 70,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 131,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 0,090 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aerospace Nanhu Electronic Information Technology A -0,230 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 278,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 214,03 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 810,20 Millionen CNY ausgewiesen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,340 CNY und einen Umsatz von 1,08 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at