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30.03.2026 06:31:29
Aerospace Times Electronic Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Aerospace Times Electronic Technology ließ sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aerospace Times Electronic Technology die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das vergangene Quartal hat Aerospace Times Electronic Technology mit einem Umsatz von insgesamt 5,07 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,55 Prozent gesteigert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,070 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Aerospace Times Electronic Technology 0,170 CNY je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 2,60 Prozent auf 13,87 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte Aerospace Times Electronic Technology 14,24 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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