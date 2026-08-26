Aerospace Times Electronic Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aerospace Times Electronic Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Aerospace Times Electronic Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,69 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 34,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at