Aerospace Times Electronic Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aerospace Times Electronic Technology äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Aerospace Times Electronic Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,01 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 98,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,52 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at