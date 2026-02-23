|
23.02.2026 06:31:29
Aerostar legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Aerostar hat am 20.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Aerostar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 RON je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,240 RON je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 181,5 Millionen RON in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,5 Millionen RON umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 0,640 RON je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aerostar 0,630 RON je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 620,43 Millionen RON – ein Plus von 6,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Aerostar 584,00 Millionen RON erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
