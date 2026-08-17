Aerostar: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aerostar stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 RON. Im Vorjahresviertel waren 0,170 RON je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 198,1 Millionen RON vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,7 Millionen RON in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at