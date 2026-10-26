Aerosun A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aerosun A hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aerosun A ein EPS von -0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 527,0 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 434,1 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at