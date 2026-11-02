Aerovironment Aktie
WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088
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02.11.2026 15:37:00
AeroVironment Is Down 70% From Its High While Drone Budgets Explode. Here's What Went Wrong -- and Whether It's Fixable.
The U.S. Department of Defense is investing heavily in unmanned aerial systems and counter-drone technology, with over $70 billion in drone funding for fiscal year 2027.
Despite the massive spending, AeroVironment (NASDAQ: AVAV), which manufactures tactical drones, has seen its stock plummet 70% from its high. The narrative around the company changed earlier this year, when the U.S. Space Force issued a stop-work order on a $1.7 billion federal contract and later reopened the program to other suppliers.
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Nachrichten zu Aerovironment IncShs
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08.09.26
|Ausblick: Aerovironment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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