AeroVironment Just Delivered Historic Results. Wall Street Says It's a Buy

This year has been quite the rollercoaster ride for AeroVironment (NASDAQ:AVAV) investors. After spiking more than 60% to kick off 2026, the stock lost more than 64% of its value due to restated financials and the loss of a key contract.

Despite the obvious challenges, expectations were high heading into the defense company's quarterly financial report, and shareholders got what they were looking for. The results were a reminder that -- like the company's drones -- AeroVironment has further to fly.

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