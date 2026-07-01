Aerovironment präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aerovironment lud am 29.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,590 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Aerovironment im vergangenen Quartal 641,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 133,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aerovironment 275,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,400 USD gegenüber 1,55 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz lag bei 1,98 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 140,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 820,63 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at