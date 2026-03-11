Aerovironment Aktie
WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088
|
11.03.2026 15:19:22
AeroVironment Shares Fall 8% Following Wider Q3 Loss Report
(RTTNews) - AeroVironment, Inc. (AVAV) shares declined 8.08 percent to $203.66, down $17.91 on Wednesday, likely reacting to the company's yesterday reporting of third quarter results that showed a significant loss driven by impairment charges.
The stock is currently trading at $203.66 compared with its previous close of $221.57. Shares opened at $204.29 and traded between $199.38 and $208.28 during the session on the Nasdaq. Trading volume reached about 1.12 million shares, below the average volume of about 1.71 million shares.
AeroVironment reported a third-quarter net loss of $156.55 million, or $3.15 per share, compared with a loss of $1.75 million, or $0.06 per share, a year earlier. The company recorded a $151.31 million goodwill impairment charge, which significantly weighed on results. Revenue surged to $408.05 million from $167.64 million in the prior-year quarter. The stock has traded in a 52-week range of $102.25 to $417.86.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aerovironment IncShs
|
09.03.26
|Ausblick: Aerovironment legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.12.25
|Ausblick: Aerovironment zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Aerovironment IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Aerovironment IncShs
|179,05
|2,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.