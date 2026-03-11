AeroVironment Shares Fall 8% Following Wider Q3 Loss Report

(RTTNews) - AeroVironment, Inc. (AVAV) shares declined 8.08 percent to $203.66, down $17.91 on Wednesday, likely reacting to the company's yesterday reporting of third quarter results that showed a significant loss driven by impairment charges.

The stock is currently trading at $203.66 compared with its previous close of $221.57. Shares opened at $204.29 and traded between $199.38 and $208.28 during the session on the Nasdaq. Trading volume reached about 1.12 million shares, below the average volume of about 1.71 million shares.

AeroVironment reported a third-quarter net loss of $156.55 million, or $3.15 per share, compared with a loss of $1.75 million, or $0.06 per share, a year earlier. The company recorded a $151.31 million goodwill impairment charge, which significantly weighed on results. Revenue surged to $408.05 million from $167.64 million in the prior-year quarter. The stock has traded in a 52-week range of $102.25 to $417.86.