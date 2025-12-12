Aerovironment stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aerovironment äußerte sich am 09.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Aerovironment im vergangenen Quartal 472,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 150,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aerovironment 188,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at