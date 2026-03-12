|
12.03.2026 06:31:29
Aerovironment stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aerovironment hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 143,41 Prozent auf 408,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 167,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
