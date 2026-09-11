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11.09.2026 06:31:28
Aerovironment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Aerovironment hat am 09.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aerovironment -1,440 USD je Aktie generiert.
Aerovironment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 480,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 454,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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