Aerowash Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aerowash Registered B präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Umsatzseitig standen 7,7 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 6,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aerowash Registered B 8,2 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at