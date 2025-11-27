Aerowash Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aerowash Registered B veröffentlichte am 26.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aerowash Registered B -0,090 SEK je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aerowash Registered B in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 11,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at