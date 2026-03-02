Aerowash Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aerowash Registered B hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,270 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,3 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,560 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aerowash Registered B -0,190 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 34,95 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 59,76 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at