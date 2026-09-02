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02.09.2026 06:31:29
Aerowash Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aerowash Registered B hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,360 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 5,8 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,9 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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