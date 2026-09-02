Aerowash Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aerowash Registered B hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,360 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 5,8 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,9 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at