05.03.2026 06:31:28
AES hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
AES hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat AES 3,10 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,26 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,36 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat AES mit einem Umsatz von insgesamt 12,23 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -0,37 Prozent verringert.
