AES legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AES hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,42 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at