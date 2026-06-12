AES Aktie

AES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882177 / ISIN: US00130H1059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.06.2026 13:22:02

AES Prices $1 Bln Public Offering Of Senior Notes

(RTTNews) - The AES Corp. (AES), an energy company, on Thursday announced the pricing of a public offering of $1 billion aggregate principal amount of senior notes.

The offering is expected to close on June 16.

The offering consists of $600 million of 5.200% senior notes due 2029 and $400 million of 5.750% senior notes due 2033.

The company intends to use the net proceeds from the offering to repay existing indebtedness and for general corporate purposes.

In the pre-market trading, AES is 0.27% higher at $14.71 on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AES Corp.

mehr Nachrichten