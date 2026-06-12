AES Aktie
WKN: 882177 / ISIN: US00130H1059
|
12.06.2026 13:22:02
AES Prices $1 Bln Public Offering Of Senior Notes
(RTTNews) - The AES Corp. (AES), an energy company, on Thursday announced the pricing of a public offering of $1 billion aggregate principal amount of senior notes.
The offering is expected to close on June 16.
The offering consists of $600 million of 5.200% senior notes due 2029 and $400 million of 5.750% senior notes due 2033.
The company intends to use the net proceeds from the offering to repay existing indebtedness and for general corporate purposes.
In the pre-market trading, AES is 0.27% higher at $14.71 on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AES Corp.
|
08.06.26
|S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AES-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.06.26
|S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel Verlust hätte eine AES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.05.26
|S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel Verlust hätte eine AES-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.05.26
|S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AES-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
11.05.26
|S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AES-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.05.26