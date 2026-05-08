AES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AES hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,93 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,15 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at