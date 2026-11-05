AES verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AES gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,55 Prozent auf 3,87 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at