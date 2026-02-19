|
Aether gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Aether hat am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aether -0,020 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,4 Millionen USD umgesetzt.
