Aether Industries legte Quartalsergebnis vor

Aether Industries hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,79 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 3,05 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 27,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 16,55 INR gegenüber 11,95 INR je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Aether Industries mit einem Umsatz von insgesamt 11,60 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 38,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at