Aether Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aether Industries lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,07 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aether Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,47 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,75 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at