Aether legte Quartalsergebnis vor

Aether präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Aether vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,3 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at