Aether präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aether hat am 17.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,290 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,17 Prozent auf 1,38 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,44 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at