Aethlon Medical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aethlon Medical präsentierte am 10.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,20 USD gegenüber -37,000 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 10,610 USD. Im Vorjahr hatten -85,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at