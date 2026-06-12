|
12.06.2026 06:31:29
Aethlon Medical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Aethlon Medical präsentierte am 10.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,20 USD gegenüber -37,000 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 10,610 USD. Im Vorjahr hatten -85,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFriedenshoffnung im Iran: Asiens Börsen klettern
Die asiatischen Börsen ziehen zum Wochenschluss deutlich an.