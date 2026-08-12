12.08.2026 09:52:38

Ätna kommt nicht zur Ruhe - Flughafen bleibt dicht

CATANIA (dpa-AFX) - Mitten in der Hauptreisezeit bleibt der Flughafen von Catania wegen des jüngsten Ausbruchs des Vulkans Ätna weiter dicht. Der Airport auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist wegen der Sperre des Luftraums mindestens bis um 18.00 Uhr geschlossen - zunächst hatte die Sperre bis 11.00 Uhr gegolten. Tausende Urlauber auch aus dem Ausland sind davon betroffen.

Europas aktivster Vulkan stößt bereits seit Freitag große Mengen Asche und glühende Gesteinsbrocken aus. Aus zwei Schloten in 2.360 Metern und 2.750 Metern Höhe drangen nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) dicke Lavaströme nach draußen. Zuletzt bildeten sich zwei weitere neue Lavaströme, die aus dem Vulkan herausflossen.

Viele wollen nun den Zug nehmen

Seit Freitag ist der Flugbetrieb bereits beeinträchtigt. Komplett gesperrt ist der Luftraum erst seit wenigen Tagen. Jetzt im Hochsommer mitten in der Urlaubszeit, wenn auch viele Reisende aus dem Ausland auf der Insel sind, sorgt das für große Probleme. Bei der Abreise versuchen nun viele, auf den Flughafen der Inselhauptstadt Palermo oder auf den Zug auszuweichen./rme/DP/mis

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