Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
14.09.2026 14:30:38
Ätna rumort wieder - Flughafen aus Sizilien gesperrt
CATANIA (dpa-AFX) - Mit einer neuen riesigen Aschewolke sorgt Europas aktivster Vulkan Ätna abermals für erhebliche Behinderungen im Flugverkehr von und nach Sizilien. Der Flughafen der 300.000-Einwohner-Stadt Catania wurde auf Anweisung der Behörden für Starts und Landungen vorübergehend gesperrt - zunächst bis Montagabend. Mehr als 50 Flüge fielen aus oder mussten auf andere Flughäfen umgeleitet werden. Betroffen waren auch internationale Verbindungen.
Die Aschewolke reicht nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) etwa vier Kilometer hoch in den Himmel. Der neue Ausbruch hatte am Sonntag begonnen. Für den Flugverkehr gilt nun wie bereits im vergangenen Monat Warnstufe rot, die höchste von vier Stufen. Das bedeutet, dass eine Eruption mit erheblichem Ausstoß von Asche unmittelbar bevorsteht oder bereits im Gang ist. Wie lange das anhalten wird, weiß noch niemand.
Im August hatte es mehr als eine Woche gedauert, bis der Alarm wieder aufgehoben werden konnte. Damals fielen mitten in der Hauptreisezeit Hunderte Flüge aus. Betroffen waren mehr als 100.000 Urlauber, darunter auch viele aus Deutschland. Die Aschewolke wurde damals auch übers Mittelmeer getrieben, bis zur Insel Malta und sogar bis nach Libyen. Der mehr als 3.300 Meter hohe Ätna bricht regelmäßig aus. Er wird ständig überwacht./cs/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zurück (finanzen.at)
|
14:53
|WDH: Ätna rumort wieder - Flughafen auf Sizilien gesperrt (dpa-AFX)
|
14:30
|Ätna rumort wieder - Flughafen aus Sizilien gesperrt (dpa-AFX)
|
13:50
|ROUNDUP: Air Baltic beantragt Gläubigerschutz - Flugbetrieb läuft weiter (dpa-AFX)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,60
|-1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.