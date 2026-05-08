Aeva Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aeva Technologies hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,56 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aeva Technologies 6,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at